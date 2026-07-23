CANLI İZLE: Muhtemel Aşk 6. Bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Muhtemel Aşk dizisinin merakla beklenen 6. bölümü, bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Dizinin takipçileri, yeni bölümü televizyon yayınıyla eş zamanlı olarak Show TV'nin resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden canlı izleme imkanı bulacak.

MUHTEMEL AŞK CANLI İZLE

Dizinin geçtiğimiz hafta ekranlara gelen 5. bölümünde, Kadir'in geçmişinden taşan büyük sırrın yankıları izlenmişti. Ortaya çıkan bu durum, yalnızca Emindağ ailesini değil, Defne ile Kadir arasında filizlenen aşkı da derinden sarstı. Yaşananların ardından vicdanıyla kalbi arasında sıkışan Defne, geri dönüşü olmayan bir yolun eşiğine geldi. Aynı süreçte Tolga, herkesi şaşırtacak yeni bir hamle için düğmeye bastı. Aşkın, sırların ve hesaplaşmaların iç içe geçtiği bir önceki bölümde yaşanan sürpriz gelişmeler, hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağını net bir şekilde gösterdi.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bu akşam yayınlanacak olan 6. bölümde, Kadir her geçen gün gerçeğe biraz daha yaklaşıyor. Defne ise sevdiği adamı koruyabilmek adına en ağır bedeli ödemeye hazırlanıyor. Tolga'nın yapacağı beklenmedik yeni hamle, kurulan tüm dengeleri altüst edecek. Bununla birlikte Tolga'nın Leyla'yla kurduğu ortaklık, Defne ile Kadir'in mutluluğunu doğrudan tehdit etmeye başlayacak.

Kalbiyle vicdanı arasında bir kez daha sıkışan Defne, geri dönüşü olmayan yeni bir kararın eşiğine geliyor. Peş peşe yaşanacak gelişmeler, dizideki herkesi bambaşka bir yola sürükleyecek. Aşkın en büyük sınavını vereceği bu yeni bölümde söylenecek tek bir cümle, Defne ile Kadir'in hikâyesini geri dönülmez biçimde değiştirecek.