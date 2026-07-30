CANLI İZLE: Muhtemel Aşk 7. Bölüm

Öte yandan şirket cephesinde de hareketli saatler yaşanıyor. Alınacak kritik kararlar tüm dengeleri değiştiriyor. Selma ve Leyla'nın attığı yeni adımlar, Defne ile Kadir'in aşkını bir kez daha çıkmaza sürüklüyor. Aşkın, gururun ve kıskançlığın iç içe geçtiği bu bölümde yaşanacak sürpriz gelişmeler, ikiliyi hiç beklemedikleri bir yüzleşmenin eşiğine getiriyor.