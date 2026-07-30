CANLI İZLE: Muhtemel Aşk 7. Bölüm
Ekranların sevilen dizisi Muhtemel Aşk, nefesleri kesecek 7. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşuyor.
Geçtiğimiz hafta ekrana gelen altıncı bölümde yaşananlar, mevcut durumu tamamen değiştirmişti. Kadir gerçeğe her geçen gün biraz daha yaklaşırken, Defne ise sevdiği adamı koruyabilmek adına en ağır bedeli ödemeye hazırlandı.
Tolga'nın gerçekleştirdiği beklenmedik hamle kurulan tüm dengeleri altüst etti. Bununla birlikte Leyla ile kurduğu ortaklık üzerinden Defne ve Kadir'in mutluluğu doğrudan tehdit altına girdi.
Kalbiyle vicdanı arasında sıkışan Defne, geri dönüşü olmayan bir kararın eşiğine geldi. Peş peşe yaşanan gelişmeler, hikayedeki herkesi bambaşka bir yola sürükledi. Aşkın en büyük sınavının verildiği bu altıncı bölümde söylenen tek bir cümle, Defne ile Kadir'in hikayesini geri dönülmez bir biçimde değiştirdi.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Dizinin bu akşam yayınlanacak yedinci bölümünde ise olaylar farklı bir boyuta taşınıyor. Defne, Kadir'i unutabilmek için İstanbul'dan gitmeye karar veriyor. Ancak kader, ikisini bir kez daha aynı yola çıkarıyor.
Birlikte çıkmak durumunda kaldıkları bu beklenmedik yolculuk, uzun süredir bastırmaya çalıştıkları duyguları yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Bu süreçte aralarına giren yeni bir isim, Defne'nin daha önce hiç hesap etmediği bir kıskançlıkla yüzleşmesine neden oluyor.
Öte yandan şirket cephesinde de hareketli saatler yaşanıyor. Alınacak kritik kararlar tüm dengeleri değiştiriyor. Selma ve Leyla'nın attığı yeni adımlar, Defne ile Kadir'in aşkını bir kez daha çıkmaza sürüklüyor. Aşkın, gururun ve kıskançlığın iç içe geçtiği bu bölümde yaşanacak sürpriz gelişmeler, ikiliyi hiç beklemedikleri bir yüzleşmenin eşiğine getiriyor.