CANLI İZLE | Ömer 6. bölüm izle
STAR TV ekranlarında her Pazartesi saat 20.00'de yayınlanan Ömer dizisi ilk bölümü ile ekranlarda yerini aldı. Diziyi takip edenler Ömer dizisi yeni bölüm izle şeklinde internette araştırmalara başladı. İşte Ömer yeni bölüm izleme linki...
STAR TV ekranlarında her Pazartesi saat 20.00'de yayınlanan Ömer dizisi ilk bölümü ile ekranlarda yerini aldı. Diziyi takip edenler Ömer dizisi yeni bölüm izle şeklinde internette araştırmalara başladı. İşte Ömer yeni bölüm izleme linki...
ÖMER DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Ömer Ademoğlu, babası Reşat’ın imam olarak görev yaptığı camide müezzindir. Yakın zamanda annesini kaybeden Ömer, bu kaybın sızısı yüreğinde, babası Reşat ve babaannesi Nezahat ile hayatlarını sürdürmeye devam ederler.
Üç kardeşin en küçüğüdür. Anne yarısı bildiği ablası Nisa, babasının ve abisi Tahir’in istemediği bir evlilik yaparak, aileden kopmuş, bu durum Ömer’in ruhunu derinden yaralamıştır. Yürekten bağlı olduğu ailesinde yaşanan bu kırgınlıklardan, çelişkilerden, kayıplardan incinen ruhunu onarmanın yolunu çizmeye başlayarak bulur Ömer...
Çocukluğundan beri resim yapmaya olan aşkı, tutkusu, ailesinin engeline rağmen devam eder, çizmeyi sürdürür. Ama tek aşkı resim olmayacaktır, günün birinde karşısına çıkan, kendisinden yaşça büyük, dul ve çocuklu bir kadın olan Gamze ile birbirlerine aşık olacaklar ve bu aşkı sürdürmekte engelleri çok büyük olacaktır...
YENİ BÖLÜM KONUSU
Gamze kalbinin kapılarını sonunda Ömer’e açar. Fakat artık her şey için çok geç olduğunun bilincinde olan Ömer, hasretini çektiği bu kelimelerin Gamze’nin dudaklarından dökülmesini acıyla izler. Ömer çırpınan kalbinin sesine rağmen Süreyya’ya verdiği söze sadık kalır.
Hem terk edilmenin acısıyla hem de maddi sorunlarla boğuşan Nisa, kardeşi Ömer’e ve Gamze’ye en zor anlarında yardım etmekten geri durmaz.
Ömer’i zor durumda bıraktığını öğrenen Gamze, hatasını telafi etmeye çalışır. Her şeye rağmen doğru olanı yapmaya çabalayan Ömer’in karşısında ise bu defa Tahir vardır.