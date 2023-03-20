CANLI İZLE | Ömer 9. bölüm
STAR TV ekranlarında her Pazartesi saat 20.00'de yayınlanan Ömer dizisi ilk bölümü ile ekranlarda yerini aldı. Diziyi takip edenler Ömer dizisi yeni bölüm izle şeklinde internette araştırmalara başladı. İşte Ömer 9. yeni bölüm izleme linki...
ÖMER DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Ömer Ademoğlu, babası Reşat’ın imam olarak görev yaptığı camide müezzindir. Yakın zamanda annesini kaybeden Ömer, bu kaybın sızısı yüreğinde, babası Reşat ve babaannesi Nezahat ile hayatlarını sürdürmeye devam ederler.
Üç kardeşin en küçüğüdür. Anne yarısı bildiği ablası Nisa, babasının ve abisi Tahir’in istemediği bir evlilik yaparak, aileden kopmuş, bu durum Ömer’in ruhunu derinden yaralamıştır. Yürekten bağlı olduğu ailesinde yaşanan bu kırgınlıklardan, çelişkilerden, kayıplardan incinen ruhunu onarmanın yolunu çizmeye başlayarak bulur Ömer...
Çocukluğundan beri resim yapmaya olan aşkı, tutkusu, ailesinin engeline rağmen devam eder, çizmeyi sürdürür. Ama tek aşkı resim olmayacaktır, günün birinde karşısına çıkan, kendisinden yaşça büyük, dul ve çocuklu bir kadın olan Gamze ile birbirlerine aşık olacaklar ve bu aşkı sürdürmekte engelleri çok büyük olacaktır...
ÖMER 9. BÖLÜM ÖZETİ
Ömer’le Gamze son bir defa buluşur ve ne kadar acı çekseler de kendi yollarına gitme kararı verirler. Her şeyden habersiz, Ömer’le mutlu bir evlilik yapmak için her fedakarlığı yapmaya hazır olan Süreyya ise kendini nişanlısının hayatında ikinci plana atılmış hissettiği için kırılır.
Nisa yaşadığı maddi sıkıntıları babası ve kardeşlerine belli etmemek için çabalasa da, Reşat bir şeylerin yolunda gitmediğini çoktan fark etmiştir. Gamze, bir çözüm arayışında olan Nisa’ya yardım eli uzatır.
Gamze’yi kalbinden söküp atmaya istekli olan Ömer, Süreyya ile çıktığı yolda kararlı adımlarla ilerlerken Reşat’ın da desteğini alır. Kendi yollarına gitme kararı alan Ömer ve Gamze’nin yolu beklenmedik bir anda yeniden kesiştiğinde, bu sefer yaşananlar en masumların bile hayatını içinden çıkılamaz hale getirecektir.