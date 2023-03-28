CANLI İZLE | Taçsız Prenses 10. bölüm

Masal, Fuat’ı babası olarak kabul etmemekte kararlıdır. Ama Fuat hayatında ilk kez kızına sahip çıkmak için kolları sıvar. Diğer taraftan Evgin her ne kadar göz açtırmamaya çalışsa da İştar, Yağmur’un gözünü boyamak için elinden geleni yapar.

Başrolünde İsmail Hacıoğlu'nun yer alacağı FOX dizisi Taçsız Prenses'in yayın hayatına başladı. FOX TV ekranlarında bu akşam saat 20.00'de Taçsız Prenses dizisinin ilk bölümü ekranlarda yerini alacak. İşte Taçsız Prenses yeni bölüm canlı izleme linki...