CANLI İZLE | Taçsız Prenses 6. bölüm izle

TAÇSIZ PRENSES KONUSU NE?

Dizi, hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin tarafından masallar anlatılarak büyütülen Masal'ın annesinin rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılması üzerine gerçek dünyayla tanışmasını anlatıyor. Masal'a bu yeni hayatındaki en büyük destek ise öğretmeni Evgin ve köpeği Köfte olacak.