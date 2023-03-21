CANLI İZLE | Taçsız Prenses 9. bölüm

TAÇSIZ PRENSES 9. BÖLÜM ÖZETİ

Beklenmedik bir gelişme Evgin’in evlilik teklifini yarıda keser ve İştar’la ikisi artık bıçakları tamamen çekerler. Ama İştar’ın sırrını öğrenen Masal, Evgin’le Yağmur’un eline her şeyi değiştirebilecek bir koz verir.