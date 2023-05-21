CANLI İZLE | Teşkilat 76. bölüm

TEŞKİLAT 75. BÖLÜM ÖZETİ

İkinci defa kızının ölümüyle yüzleşen Hartley, bu durumu hazmetmekte güçlük çeker. Amaçları uğruna kızının ölümüne göz yumması David Hartley’in daha acımasız yollara başvurmasına sebep olur. Efkar, Ömer'i kurtaran hamleyi yaptıktan sonra Francis’in radarına takılır. Efkar’dan haber alamayan Korkut ise Halit Başkan’dan zorlu bir görev için emir alır. Siyah İnci’nin sunduğu kanıtla gerçekler karşısında daha fazla direnemeyen Zehra, kendini bir kararın arifesinde bulur.