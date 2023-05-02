CANLI İZLE | Tetikçinin Oğlu 4. bölüm

Senaryosunu Gökhan Horzum'un yazdığı ve orjinal bir hikaye olan Tetikçinin Oğlu, ilk bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek'in üstlendiği diziye ilişkin tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik.