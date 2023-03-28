CANLI İZLE | Üç Kız Kardeş 43. bölüm
KANAL D'de yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, her Salı 20.00'de ekranlarda yerini almaya devam ediyor. Diziseverler, 28 Mart 2023 Salı günü itibari ile yayımlanacak dizi için, "Üç Kız Kardeş 43. bölüm canlı izle, Üç Kız Kardeş Kanal D canlı yayın izle" şeklinde araştırmalara başladı.
Rüçhan’ın, en büyük düşmanı olarak gördüğü Türkan’a sığınmasıyla birlikte herkesin hayatında yeni bir dönem başlar. Annesinin evden kovulduğunu öğrenen Somer, Özer’in yıllardır bu fırsatı beklediğini düşünerek onunla sert bir şekilde yüzleşir.
KANAL D ekranların her Salı saat 20.00'de yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Diziseverler, bu akşam yayınlanacak bölümünü canlı izlemek için "Üç Kız Kardeş canlı izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm ve fragmanı izle" şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş 43. bölüm izleme linki...
ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİNİN KONUSU
Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan, Dönüş ve Derya'nın hikayesi anlatılıyor. Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş...
Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan’ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş’ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin’se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.
ÜÇ KIZ KARDEŞ 43. BÖLÜM ÖZETİ
Rüçhan’ın, en büyük düşmanı olarak gördüğü Türkan’a sığınmasıyla birlikte herkesin hayatında yeni bir dönem başlar. Annesinin evden kovulduğunu öğrenen Somer, Özer’in yıllardır bu fırsatı beklediğini düşünerek onunla sert bir şekilde yüzleşir. Nesrin, Rüçhan tarafından görüntüleri polise vermekle suçlanmaya devam ederken, üzerine bir de karşısında Somer’i bulur. Somer de tıpkı annesi gibi bu konuda Nesrin’i suçlamaktadır. Nesrin ise masumiyeti konusunda kendini Türkan’a bile inandıramaz.