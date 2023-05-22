CANLI İZLE | Veda Mektubu 12. bölüm
Kanal D ekranlarından yayınlanan Veda Mektubu dizisi, 12. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Veda Mektubu'nun yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Veda Mektubu 12. bölüm full izle, Kanal D Veda Mektubu izle, Veda Mektubu yeni bölüm izle sorgularını yapıyor.
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Veda Mektubu dizisinde heyecan dorukta. Veda Mektubu 22 Mayıs Pazartesi günü yeni ve 12. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Veda Mektubu'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Veda Mektubu son bölüm bilgileri; Veda Mektubu 12. yeni bölümü...
VEDA MEKTUBU KONUSU NEDİR?
Yıllar önce bir mektup ile Alanur ve Ziya’nın ayrılan yolları çocukları yüzünden beklenmedik bir şekilde kesişir. Ve iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanır.
VEDA MEKTUBU OYUNCULARI KİMLER?
Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar'ın başrollerinde yer aldığı Veda Mektubu, bu akşam Kanal D'de başlıyor.
VEDA MEKTUBU 12. BÖLÜM ÖZETİ
Hatice’nin itirafı Mehmet’in bütün dengesini sarsar. Evi terk eder. Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle babasıyla da yüzleşemez. Arada sıkışır.