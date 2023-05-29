CANLI İZLE | Veda Mektubu 13. bölüm

VEDA MEKTUBU 13. BÖLÜM ÖZETİ

Aslı geçirdiği kazadan sonra hastanede gözlerini açar ve bebeğini sorar. Bu sırada Mehmet bunun sıradan bir kaza olmadığını düşünür ve araştırmaya başlar. Komiser arkadaşından aldığı bilgiyle araç sahibinin Hakan olduğunu öğrenir ve Hakan ile yüzleşmeye gider. Bu sırada Alanur, Beste ve Karlı ailesi Aslı’nın yanında olmaya çalışırlar. Sürekli bebeğini soran Aslı'ya herkes cevap vermekten kaçınsa da daha fazla erteleyemezler.