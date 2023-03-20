CANLI İZLE | Veda Mektubu 4. bölüm
KANAL D ekranlarında 27 Şubat Pazartesi günü izleyici ile buluşan Veda Mektubu dizisi bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar ve Rabia Soytürk gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizinin konusu merak oldu. İşte Veda Mektubu 4. bölüm canlı izleme linki...
VEDA MEKTUBU KONUSU NEDİR?
Yıllar önce bir mektup ile Alanur ve Ziya’nın ayrılan yolları çocukları yüzünden beklenmedik bir şekilde kesişir. Ve iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanır.
VEDA MEKTUBU OYUNCULARI KİMLER?
Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar'ın başrollerinde yer aldığı Veda Mektubu, bu akşam Kanal D'de başlıyor.
VEDA MEKTUBU 4. BÖLÜM ÖZETİ
Düğüne dakikalar kala Hatice'nin yaptığı hamle en mutlu günlerinde Aslı ve Mehmet’i karşı karşıya getirir. Bu da yetmezmiş gibi Seher de Aslı’yı Mehmet’ten koparmak için kurduğu planları bir bir uygulamaktadır. Alanur, tarafında sular durulmaz ve Karlı ailesini zor durumda bırakacak bir organizasyon yapar.