CANLI İZLE | Veda Mektubu 9. bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Veda Mektubu dizisi, 9. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Veda Mektubu'nun yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Veda Mektubu 9. bölüm full izle, Kanal D Veda Mektubu izle, Veda Mektubu yeni bölüm izle sorgularını yapıyor.

# kanal d # veda mektubu
Son Güncelleme:
CANLI İZLE | Veda Mektubu 9. bölüm - Resim: 1 1 5

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Veda Mektubu dizisinde heyecan dorukta. Veda Mektubu 24 Nisan Pazartesi günü yeni ve 9. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Veda Mektubu'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Veda Mektubu son bölüm bilgileri; Veda Mektubu 9. yeni bölümü...

Kanal D 'de 27 Şubat günü başlayan Veda Mektubu, ekranlarda yerini aldı. Dizi, Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar ve Rabia Soytürk gibi isimlerin oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. İlk bölümü ile ekranlara çıkan dizide yeni bölüm konusu ve gerçek hikaye olup olmadığı araştırılmaya başladı.

CANLI İZLE | Veda Mektubu 9. bölüm - Resim: 2 2 5

VEDA MEKTUBU KONUSU NEDİR?

Yıllar önce bir mektup ile Alanur ve Ziya’nın ayrılan yolları çocukları yüzünden beklenmedik bir şekilde kesişir. Ve iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanır.

CANLI İZLE | Veda Mektubu 9. bölüm - Resim: 3 3 5

VEDA MEKTUBU OYUNCULARI KİMLER?

Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar'ın başrollerinde yer aldığı Veda Mektubu, bu akşam Kanal D'de başlıyor.

CANLI İZLE | Veda Mektubu 9. bölüm - Resim: 4 4 5

VEDA MEKTUBU 9. BÖLÜM ÖZETİ

Aslı’yla Mehmet arasında altın krizi ciddi bir güven sorunu yaratır. İkili bunu aşmaya çalışırken, hiç beklenmedik bir gelişme Aslı’yı alt üst edecektir. Aslı yine zor bir ikilemde kalacaktır. 