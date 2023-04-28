CANLI İZLE | Yalı Çapkını 30. bölüm
Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 30. bölümü ekranlara geliyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 30. bölümü 28 Nisan Cuma günü yayınlanacak. İşte Yalı Çapknı 30. bölüm izleme linki..
Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 30. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 30. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...
YALI ÇAPKINI KONUSU NE?
Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir.
Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir.
Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.
YALI ÇAPKINI OYUNCULARI
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ gibi isimler yer alıyor.
YALI ÇAPKINI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizi, Gaziantep ve İstanbul'da çekildi. Gaziantep'in Millet Hanı'nda çekimler yapılırken, İstanbul'daki yalı sahneleri ise Sabancıların sahip olduğu Beylerbeyi Hasip Paşa Yalısı'nda çekildi.
YALI ÇAPKINI 30. BÖLÜM ÖZETİ
Seyran ve Ferit boşanma kağıtlarını imzalar ve Halis Ağa Seyran’ı kovmaktan beter eder. Saffet Ağa, Kazım ve Tarık yalıdan Seyran’ı alırlar. Tarık’ı gören ve onun durumdan istifade geldiğini anlayan Ferit çılgına döner ve Tarıkla kavga eder. Seyran gittikten sonra öfkesini içinde tutamayan Ferit, hem Halis Ağa hem de Orhan’la tartışır. Kafasını dağıtmak için kendini dışarı atan Ferit’in halini gören İfakat, Zerrin’e haber vermekte gecikmez. Zerrin ise Pelin’i Ferit’in peşine düşmesi için ikna eder. Kazım ise Seyran’ın muvafakatname imzaladığını duyunca hıncını yine ondan çıkarır. Saffet’le Suna nikah hazırlıkları yaparken Suna beklemediği bir manzarayla karşılaşır. Ferit’in gece çıkması başına dert olurken, Seyran’ı görmek için yaptığı son hamlede de beklemediği bir cevap alır.