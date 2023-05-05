CANLI İZLE | Yalı Çapkını 31. bölüm

YALI ÇAPKINI 31. BÖLÜM ÖZETİ

Pelin’e evlenme teklifi eden Ferit’i ne Abidin ne Gülgün kararından vazgeçiremez. Bu kararın akabinde Ferit, yine kendini dışarıya atar. Seyran ise Ferit’in Pelin’le evleneceğini öğrendikten sonra içinde fırtınalar kopar. Tarık, ilgisini Seyran’dan eksik etmez. Seyran’ın ağzından kaçırdığı bir laf Kazım’ın kafasını karıştırınca Hattuç’tan konuya el atmasını ister. Seyran kendini tutamaz ve mahkemeden önce Ferit’le Pelin konusunda yüzleşir. Suna’ya gelinlik bakmaya gidilir. Saffet Ağa, Kazım’a bonkör bir hediye verir. Ferit ve Seyran’ın boşanma davasının görüleceği mahkeme günü gelir çatar.