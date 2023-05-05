CANLI İZLE | Yalı Çapkını 31. bölüm
Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 31. bölümü ekranlara geliyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 31. bölümü 5 Mayıs Cuma günü yayınlanacak. İşte Yalı Çapknı 31. bölüm izleme linki..
Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 31. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 31. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...
YALI ÇAPKINI KONUSU NE?
Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir.
Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir.
Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.
YALI ÇAPKINI OYUNCULARI
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ gibi isimler yer alıyor.
YALI ÇAPKINI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizi, Gaziantep ve İstanbul'da çekildi. Gaziantep'in Millet Hanı'nda çekimler yapılırken, İstanbul'daki yalı sahneleri ise Sabancıların sahip olduğu Beylerbeyi Hasip Paşa Yalısı'nda çekildi.
YALI ÇAPKINI 31. BÖLÜM ÖZETİ
Pelin’e evlenme teklifi eden Ferit’i ne Abidin ne Gülgün kararından vazgeçiremez. Bu kararın akabinde Ferit, yine kendini dışarıya atar. Seyran ise Ferit’in Pelin’le evleneceğini öğrendikten sonra içinde fırtınalar kopar. Tarık, ilgisini Seyran’dan eksik etmez. Seyran’ın ağzından kaçırdığı bir laf Kazım’ın kafasını karıştırınca Hattuç’tan konuya el atmasını ister. Seyran kendini tutamaz ve mahkemeden önce Ferit’le Pelin konusunda yüzleşir. Suna’ya gelinlik bakmaya gidilir. Saffet Ağa, Kazım’a bonkör bir hediye verir. Ferit ve Seyran’ın boşanma davasının görüleceği mahkeme günü gelir çatar.