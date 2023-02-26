CANLI İZLE | Yargı 54. bölüm izle
Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisi izleyici ile ekranlarda yerini almaya devam ediyor. Bu akşam 20.00'de Yargı'nın yeni bölümü yayınlandı. İşte yeni bölüm canlı izleme linki...
KANAL D ekranlarında her Pazar günleri saat 20.00'de yayınlanan Yargı dizisi bu akşam da izleyici karşısına çıkıyor. Diziseverler ve diziyi takip edenler, "Yargı yeni bölüm canlı izle, Yargı yeni bölüm ve fragman izle" şeklinde internette araştırmalara başladı. İşte Yargı yeni bölüm izleme linki...
YENİ BÖLÜM KONUSU
“Ölü gelin” davası çözülmüştür ama kimsenin damat Salim’in peşini bırakmaya niyeti yoktur. Ondan gelecek her bilgi Defne’yi bulmak konusunda önemlidir. Salim’in arkasında hala büyük bir giz perdesi bulunmaktadır. Arkasına aldığı büyük güç soru işaretleriyle doludur. Defne’nin bulunması için herkes tek yürek olmuşken, Çınar kendisine görgü tanığı olarak konuşan Eyüp ile bir iş birliği içine girer.
YARGI KONUSU
Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.
Ilgaz, henüz gizemini koruyan kuyu cinayetlerinde “katil kendisine bir aile yaratıyor” diyerek ilk teoriyi ortaya atmıştır. Olay Ceylin’i de bir girdap gibi içine çekmektedir. Birbirlerine söz verseler de Ceylin yan yollardan kendi tezini araştırmaktan geri durmaz. Pars, kardeşi Neva’nın sır dolu ölümü ve bir türlü katilin bulunamaması ile birlikte, her geçen saat psikolojik olarak yokuş aşağı gitmektedir. Bu yokuşun sonu onu mesleğiyle duyguları arasında bir seçim yapmasına kadar gidecektir, acaba Pars’ın seçimi ne olacaktır?