CANLI İZLE | Yargı 58. bölüm
Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 58. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı'nın yeni bölümü için araştırma yapanlar, "Yargı 58. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin yeni bölüm canlı izleme linki...
Pars’ın kayboluşunun ardındaki dehşet ve Igor’un tehdidi, bugüne kadar Ilgaz’ın omuzlarına binmiş en büyük yüktür. Hızlı hareket etmek zorundadır, kimsenin kılına zarar gelmeden ailesini ve arkadaşlarını güvende tutmak için radikal bir karar alır. Ancak tehdidi sonsuza dek yok etmek için asıl Igor’un maşası olan tetikçiyi bulmak zorundadır. Bu yoldaki en büyük destekçisi yine Ceylin’dir, onun sıkışmışlığı ve çaresizliğini çözebilmek için elinden geleni yapar.
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 26 Mart Pazar günü yeni ve 58. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 58. yeni bölümü...
YARGI 58. BÖLÜM ÖZETİ
Pars’ın kayboluşunun ardındaki dehşet ve Igor’un tehdidi, bugüne kadar Ilgaz’ın omuzlarına binmiş en büyük yüktür. Hızlı hareket etmek zorundadır, kimsenin kılına zarar gelmeden ailesini ve arkadaşlarını güvende tutmak için radikal bir karar alır. Ancak tehdidi sonsuza dek yok etmek için asıl Igor’un maşası olan tetikçiyi bulmak zorundadır. Bu yoldaki en büyük destekçisi yine Ceylin’dir, onun sıkışmışlığı ve çaresizliğini çözebilmek için elinden geleni yapar.
Pars’la ilgili ortaya çıkan gerçek, başta Derya olmak üzere herkesi derinden yaralar ve yıkar. Olanları öğrenen Yekta, Ilgaz ve Ceylin’le olan savaşında yeni kartlar açmaya hazırlanırken, bu hamlesi üzerine kurulan planlardan habersizdir. Turgut Ali’nin ise Ilgaz’a yardım etmek, onu ve ailesini güvende tutmak için farklı yöntemleri vardır. Igor’un tetikçisini bulmak için çabalarken çarptıkları duvarlar Ilgaz ve Ceylin’i umutsuzluğa boğar. Ancak hiç ummayacakları birinden gelen yardım teklifi, Ilgaz’ı sevdikleri ve mesleği arasında riskli ve tehlikeli bir tercihe sürükler. Üstelik bu tercih Ilgaz ve Ceylin’in hayatında yeni bir mücadelenin başlamasına sebep olacaktır.
YARGI KONUSU
Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.
Ilgaz, henüz gizemini koruyan kuyu cinayetlerinde “katil kendisine bir aile yaratıyor” diyerek ilk teoriyi ortaya atmıştır. Olay Ceylin’i de bir girdap gibi içine çekmektedir. Birbirlerine söz verseler de Ceylin yan yollardan kendi tezini araştırmaktan geri durmaz. Pars, kardeşi Neva’nın sır dolu ölümü ve bir türlü katilin bulunamaması ile birlikte, her geçen saat psikolojik olarak yokuş aşağı gitmektedir. Bu yokuşun sonu onu mesleğiyle duyguları arasında bir seçim yapmasına kadar gidecektir, acaba Pars’ın seçimi ne olacaktır?