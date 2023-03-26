CANLI İZLE | Yargı 58. bölüm

Pars’la ilgili ortaya çıkan gerçek, başta Derya olmak üzere herkesi derinden yaralar ve yıkar. Olanları öğrenen Yekta, Ilgaz ve Ceylin’le olan savaşında yeni kartlar açmaya hazırlanırken, bu hamlesi üzerine kurulan planlardan habersizdir. Turgut Ali’nin ise Ilgaz’a yardım etmek, onu ve ailesini güvende tutmak için farklı yöntemleri vardır. Igor’un tetikçisini bulmak için çabalarken çarptıkları duvarlar Ilgaz ve Ceylin’i umutsuzluğa boğar. Ancak hiç ummayacakları birinden gelen yardım teklifi, Ilgaz’ı sevdikleri ve mesleği arasında riskli ve tehlikeli bir tercihe sürükler. Üstelik bu tercih Ilgaz ve Ceylin’in hayatında yeni bir mücadelenin başlamasına sebep olacaktır.