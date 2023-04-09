CANLI İZLE | Yargı 60. bölüm
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YARGI 60. BÖLÜM ÖZETİ
Ilgaz'a atılan sistematik iftira büyük bir hızla tutuklanmasına yol açmıştır. Şimdiye kadar doğruları ve dürüstlüğünden hiçbir şart altında ödün vermeyen Ilgaz, üzerine atılı bu suçları bir an önce aydınlatmak zorundadır.
Ömer'in gerçek hikayesinin peşine düşen Yekta peş peşe yakaladığı yalanlar sonucu kendisinin de tehlikede olduğunu anlar. Ilgaz'ın yokluğunda Ceylin ve Eren ile iş birliği yapmaktan başka çaresi kalmadığını düşünür. Ömer ise, işlediği suçların ve attığı iftiraların arkasından kendi ismini ustalıkla silmeye devam etmektedir.
YARGI KONUSU
Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.
Ilgaz, henüz gizemini koruyan kuyu cinayetlerinde “katil kendisine bir aile yaratıyor” diyerek ilk teoriyi ortaya atmıştır. Olay Ceylin’i de bir girdap gibi içine çekmektedir. Birbirlerine söz verseler de Ceylin yan yollardan kendi tezini araştırmaktan geri durmaz. Pars, kardeşi Neva’nın sır dolu ölümü ve bir türlü katilin bulunamaması ile birlikte, her geçen saat psikolojik olarak yokuş aşağı gitmektedir. Bu yokuşun sonu onu mesleğiyle duyguları arasında bir seçim yapmasına kadar gidecektir, acaba Pars’ın seçimi ne olacaktır?