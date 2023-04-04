CANLI İZLE | Yürek Çıkmazı 18. bölüm

YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ KONUSU NE?



Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan dizi için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerini kullandı. Dizi, tek başına bir kadının çocukları ile hayattaki mücadelesini ele alıyor.