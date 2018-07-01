Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun haber spikerlerinden Zafer Kiraz, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile TRT’den istifa ettiğini duyurdu.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun haber spikerlerinden Zafer Kiraz, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile TRT’den istifa ettiğini duyurdu.Kiraz, Instagram hesabından yayımladığı videosuna "kol kırılır, yen içinde kalır" notunu düştü. Kiraz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:“Bu akşam son kez haberlerde sizlerle birlikte olacağım. Pazartesi gününden itibaren gördüğüm lüzum üzerine TRT 1 Ana Haberi ve TRT ekranlarını bırakıyorum.Bugüne kadar bana verdiğiniz destek ve gösterdiğiniz sevgi için çok teşekkür ediyorum. Sizlere şükranlarımı sunuyorum.Bir başka yerde, bir başka zaman yine karşınızda olacağım inşallah. İyi ki varsınız ve son olarak sonsuza kadar hep mutlu olun, hep mutlu kalın. Teşekkür ediyorum güzel insanlar.”Zafer Kiraz kimdir?Zafer Kiraz, 1960 yılında Ankara’da doğmuştur. Sivas, Erzurum ve Ankara’da ilk ve orta öğrenimini tamamladı. 1982 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nu bitirdi.1981 yılında 2 arkadaşıyla adlı belgesel film senaryosuyla, kültür bakanlığı büyük ödülünü kazandı. Senaryo, daha sonra, hocası-yönetmen Süha Arın tarafından filme çekildi ve 1982 yılında, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘en iyi belgesel film’ ödülünü kazandı.1983 yılında Trt‘nin açtığı spikerlik sınavını kazandı. Zafer Kiraz, 1984 yılında Diyarbakır Radyo’sunda meslek hayatına başladı.1984 yılından itibaren; Diyarbakır, Van, Hakkari, Çukurova Ve Ankara Radyolarında çalıştı. 1987 yılında Haber Dairesi Başkanlığı’na geçti.1988 – 2005 yılları arasında, Trt 1-Ana Haber Bültenini sundu. Bu süre içerisinde, çok sayıda haber program hazırlayıp sundu. Türkiye’nin ve dünyanın pek çok bölgesinden canlı yayın yaptı.1992 yılının ortalarında meslektaşı Nermin Tuğuşlu ile birlikte yayın hayatına yeni başlayan HBB TV‘ye geçti. Burada Nermin Tuğuşlu ile birlikte yaklaşık 10 ay boyunca ana haber bültenini sundu. Haziran 1993’te tekrar TRT‘ye döndü.2004 yılında, Haber Dairesi Başkan Yardımcılığı görevine atandı. 2008 yılında, kendi isteğiyle bu görevden ayrıldı. O tarihten bu yana, Stratreji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nda çalışıyor.Başta ‘en iyi erkek haber spikeri’, ‘en iyi haber programcısı’, ‘Türkçeyi en iyi kullanan yayıncı’ kategorilerinde olmak üzere, 40’yakın ödül ve plaket aldı. Bu ödüllerin en anlamlılarından bir tanesi ise, 2002 yılında aldığı ve her yıl sadece 3 kişiye layık görülen ‘Türk Dil Kurumu-Büyük Ödülü’dür.Zafer Kiraz, TRT spikeri Julide Sönmez ile evli idi 2001 yılında boşandı. Ege Berk Kiraz adında bir oğlu vardır.Zafer Kiraz, 2016 yılında 10 yıl aradan sonra TRT Haber‘de ‘Son Nokta’ ile ekranlara gelmiş, daha sonra TRT 1‘de Ana Haber’i sunmaya başlamıştı. Ancak TRT yönetimi 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminin ardından sürpriz bir kararla Erhan Çelik ile 27 Temmuz 2016 tarihinde anlaşmış, TRT 1’de Ana Haber’i ona teslim etmişti. Erhan Çelik, 6 Ekim 2017 tarihinde TRT‘den ayrıldığını açıkladıktan sonra Zafer Kiraz, 12 Ekim 2017 tarihinden itibaren TRT 1’de Ana Haber’i sunmaya başladı.