NTV'de 19 yıldır program yapan Gökay Otyam, bu sabah sunduğu Geri Sayım programında canlı yayında NTV'den ayrıldığını açıkladı. İddialara göre Otyam'ın yeni adresi Merkez Bankası olacak

19 yıldır NTV'de görev yapan Gökay Otyam bu sabah sunucusu olduğu Geri Sayım programında kanalla yollarının ayrıldığını açıkladı.



"19 yıldır buradayım kelimelerle kolay anlatılabilecek bir şey değil. Yuvam dediğim bir yerden bugün itibariyle son veriyorum. Başka bir yerde başlayacağım. Televizyon değil. Yine iletişim. Zamanı gelince açıklanır. Çok şey yaşadım burada. Çok kaliteli çok harika bir yerde çalıştım. Herkesin hayali böyle bir yerdir. Yine çok sevileceğimi düşündüğüm bir yere geçeceğim" diyen Otyam'ın yeni adresi Medyaradar'ın haberine göre, Merkez Bankası oldu.



Programın sunucusu Berfu Güven ise ekonomi müdürü ve yayın partneri olan Gökay Otyam'a şu sözlerle veda etti:

-Bizim açımızdan çok kolay bir gün değil. NTV ekonomi servisi olarak biz de müdürümüze veda ediyoruz. Herşeyin ötesinde Bir çan dostsun bizim için. Her ne iş yaparsan yap elinden gelenin en iyisini yapacağına ve çok da başarılı olacağına eminiz. Yolun açık olsun.



Yeni adresi belli oldu

Gökay Otyam, başkanlığını Murat Çetinkaya'nın yaptığı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda İletişim Danışmanı olarak hizmet verecek.



Gökay Otyam kimdir?

1972 İstanbul doğumlu olan Gökay Otyam, Mimar Sinan Üniversitesinin İstatistik bölümünü mezunu. Lise döneminde Genco Erkal ile birlikte tiyatro oyunculuğu yapan Otyam 1994 - 1996 yılları arasında özel bir Radyoda Program Yapımcısı olarak görev aldı.

1996 yılında radyodan ayrılıp bir aracı Kurumun AR-GE bölümü ile finans/ekonomi hayatına profesyonel olarak giriş yapan Gökay Otyam sonrasında Kanal E’ye transfer olup program yapımcısı ve sunucu olarak görev yaptı. 2000 yılında NTV'ye geçen Gökay Otyam, 19 yıl kaldığı kanalda ekonomi müdürü olarak çalıştı. Otyam aynı zamanda Geri Sayım programında Berfu Güven ile birlikte ekrana çıktı. Gökay Otyam 31 Mayıs 2019 tarihinde NTV'den ayrıldığını duyurdu.

