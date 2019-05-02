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Çarpışma'da flaş ayrılık! Asiye veda ediyor

Show TV'de ekrana gelen Çarpışma'da Şebnem Sönmez veda ediyor

Çarpışma'da flaş ayrılık! Asiye veda ediyor

Ay Yapım'ın Show TV için çektiği 'Çarpışma' dizisi, ekran macerasını 30 Mayıs'ta noktalıyor. Uluç Bayraktar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizide finale haftalar kala heyecanın dozu da artıyor.

Senaryosunu başarılı kalem Ali Aydın'ın yazdığı dizide Kadir Adalı'nın (Kıvanç Tatlıtuğ) annesi Asiye'yi usta oyuncu Şebnem Sönmez canlandıyor.

Medyatava'nın haberine göre, Çarpışma cephesinden son gelen haberlere göre güçlü oyunculuğuyla seyircide duygu seli yaşatan Şebnem Sönmez diziye veda edecek.

Etiketler; #çarpışma
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