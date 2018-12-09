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Çarpışma dizisi final mi yapıyor? Show TV Genel Müdürü açıkladı!

Son günlerin tartışılan dizilerinden Çarpışma'nın final yapacağı iddiasına Show TV Genel Müdürü'nden yanıt geldi

Çarpışma dizisi final mi yapıyor? Show TV Genel Müdürü açıkladı!

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz'ın paylaştıkları, Show TV'nin Ay Yapım imzalı Çarpışma dizisinin final yapacağı iddia edildi.

Show TV Genel Müdürü Suavi Doğan, Çarpışma'nın final yapacağı ile ilgili iddialara, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanıt verdi.

Bir sosyal medya kullanıcısının sorusunu yanıtlayan Suavi Doğan, "Tabiki yalan haber. Çarpışma tam gaz devam" dedi.

Etiketler; #çarpışma #show tv
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