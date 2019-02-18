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Çarpışma dizisinin 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çarpışma dizisinin 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Çarpışma dizisinin 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çarpışma dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Kadir’in, Aylin’in yakın zamanda Veli’yle görüştüklerini ağzından kaçırmasıyla Zeynep’in kendisine yalan söylediğini anladığı tanıtımda, Kadir ve Zeynep’i büyük bir krizin beklediği görülüyor.

Kerem-Cemre aşkının, Meral’in tehdidi altında olduğunun anlaşıldığı tanıtımda, Adalı ve Veli bir kez daha karşı karşıya geliyor ve bu kez yumruklar konuşuyor.

Adalı ve Veli, Zeynep ve Kadir arasında şimdi neler yaşanacak soruları ise merak uyandırıyor.


Senaryo: Ali Aydın
Yapımcı: Kerem Çatay-Pelin Diştaş
Yönetmen​: Uluç Bayraktar
İdari Yapımcı: İsmail İçen
Dizi Müzikleri: Toygar Işıklı

Oyuncu Kadrosu
Kadir: Kıvanç Tatlıtuğ
Zeynep: Elçin Sangu
Veli: Onur Saylak
Cemre: Melisa Aslı Pamuk
Kerem: Alperen Duymaz
Haydar: Erkan Can
Selim: Mustafa Uğurlu
Meral: Merve Çağıran
Belma: Rojda Demirer
Demir: Hakan Kurtaş
Galip: İsmail Demirci
Aslı: Sevtap Özaltun
Serpil: Gonca Cilasun
Ömer: Yıldırım Şimşek
Aylin: Gökçen Çiftçi
Deniz: Merve Nil Güder

Etiketler; #show tv
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