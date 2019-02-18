Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çarpışma dizisinin 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çarpışma dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.



Kadir’in, Aylin’in yakın zamanda Veli’yle görüştüklerini ağzından kaçırmasıyla Zeynep’in kendisine yalan söylediğini anladığı tanıtımda, Kadir ve Zeynep’i büyük bir krizin beklediği görülüyor.



Kerem-Cemre aşkının, Meral’in tehdidi altında olduğunun anlaşıldığı tanıtımda, Adalı ve Veli bir kez daha karşı karşıya geliyor ve bu kez yumruklar konuşuyor.



Adalı ve Veli, Zeynep ve Kadir arasında şimdi neler yaşanacak soruları ise merak uyandırıyor.





Senaryo: Ali Aydın

Yapımcı: Kerem Çatay-Pelin Diştaş

Yönetmen​: Uluç Bayraktar

İdari Yapımcı: İsmail İçen

Dizi Müzikleri: Toygar Işıklı



Oyuncu Kadrosu

Kadir: Kıvanç Tatlıtuğ

Zeynep: Elçin Sangu

Veli: Onur Saylak

Cemre: Melisa Aslı Pamuk

Kerem: Alperen Duymaz

Haydar: Erkan Can

Selim: Mustafa Uğurlu

Meral: Merve Çağıran

Belma: Rojda Demirer

Demir: Hakan Kurtaş

Galip: İsmail Demirci

Aslı: Sevtap Özaltun

Serpil: Gonca Cilasun

Ömer: Yıldırım Şimşek

Aylin: Gökçen Çiftçi

Deniz: Merve Nil Güder