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Çelik, Ulusal Radyo'da

Türk  müziğinin usta sesleri Gülgûn Feyman ile Gönül Telimiz'de buluşuyor. Gönül Telimiz'in bu haftaki konuğu Türk pop müziğinin usta seslerinden Çelik!

Çelik, Ulusal Radyo'da

Türk  müziğinin usta sesleri Gülgûn Feyman ile Gönül Telimiz'de buluşuyor.

Gönül Telimiz'in bu haftaki konuğu Türk pop müziğinin usta seslerinden Çelik!

90'lardan bugüne sanat hayatında neler yaşadı?

Türk pop müziğinin bugününü nasıl görüyor?

Efsane Çelik şarkıları ve eşsiz sohbet bu programda olacak.

Gülgûn Feyman ile Gönül Telimiz her Çarşamba saat 20.00'de Ulusal Radyo'da!

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #çelik #ulusal radyo
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