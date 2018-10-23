Sinan Çetin'in yönettiği yeni filmin Afyonkarahisar'da gerçekleşen çekimleri sırasında başrol oyuncusu Cem Özer, talihsiz bir kaza geçirerek ayağını kırmıştı. İstanbul'da özel bir hastanede tedavi altında olan Özer'in durumunun ağırlaştığını ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Balmahmut köyünde Sinan Çetin'in yönettiği yeni filmin çekimleri sırasında oyuncu Cem Özer'in 12 Ekim 2018 tarihinde yaşanan talihsiz bir kaza sonucu sette ayak bileğini kırdığı ortaya çıkmıştı. Yaşanan bu olay sonrası tedavisine devam etmek için İstanbul’a getirilen Özer, sağlık durumunun kötüye gitmesi sonucu yoğun bakım ünitesine alındı.



Uzun süre yatarak tedavi gören Cem Özer’in hareket kısıtlılığından kaynaklı toplardamarlarında pıhtı oluştuğu ve bunun sonucu olarak Özer’in beyninde pıhtı attığı öğrenildi.



Sözcü’ye konuşan Özer’in aile dostları “Cem Bey, şu an yoğun bakımda tedavi görüyor. Yaşam tehlikesi bulunmuyor, doktorlardan gelecek resmi açıklamayı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



