Cem Yılmaz O Villaya Bakın Ne Kadar İstedi! Fiyatı Dudak Uçuklattı! Ünlü Komedyenin Villasının Fiyatı Hayrete Düşürdü!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz İstanbul'da lüks bir semtte kendisine ait olan villasını satılığa çıkardığını duyurdu. Olayın gizli kalmasını isteyen ünlü komedyenin villasına istediği fiyat dudak uçuklattı.

Cem Yılmaz O Villaya Bakın Ne Kadar İstedi! Fiyatı Dudak Uçuklattı! Ünlü Komedyenin Villasının Fiyatı Hayrete Düşürdü!
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10 Haber'den Müge Dağıstanlı, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın İstanbul'un lüks semtlerinden Levent'teki villasını satılığa çıkardığını yazdı.

Dağıstanlı'nın aktardığına göre Yılmaz, emlakçısından, konunun gizli kalmasını istemiş.

Cem Yılmaz O Villaya Bakın Ne Kadar İstedi! Fiyatı Dudak Uçuklattı! Ünlü Komedyenin Villasının Fiyatı Hayrete Düşürdü! - Resim : 1

BİLET FİYATLARI ARTTI! 

"Şubat gösterisinin biletleri yedi dakika içinde tükenen Cem Yılmaz’a yoğun ilgi zammı da beraberinde getirdi. VIP biletleri 4400 liradan 7500 liraya yükseldi. Bu arada Yılmaz’ın, Levent’teki villasını 100 milyon liraya satışa çıkardığını öğrendik. Emlakçıya, ilanı internete koymamasını, deşifre olmak istemediğini söylemiş. Fatih Ürek de, Bodrum’daki beş katlı lüks villasını 250 milyon liraya satıyor."

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