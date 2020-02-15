Cemre'yi kim kurtardı? Zalim İstanbul 30. bölümde neler oldu? Zalim İstanbul 31. yeni bölüm fragmanı izle!

Pazartesi günleri Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşan Zalim İstanbul'un dün akşam yayınlanan 30. yeni bölümünde; Cemre kaçırılır ve herkes Cemre'nin peşine düşer. Civan ve Damla ablasının peşindeyken kaza yapıyor. Cenk ve Nedim ise Cemre'yi kurtarmak için birleşiyor. Cemre hayatta kalmaya çalışırken Nedim'in kendisini kurtaracağını sayıklarken, Cemre'yi kurtaran hangisi olacak?

ZALİM İSTANBUL 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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