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Ceyhun Yılmaz'ın o sözüne 5 ay 25 gün hapis

Ceyhun Yılmaz'ın "Burada laf çok" programı sırasında Müjde Uzman'a kısık sesle söylediği hakarete 5 ay 25 gün hapis cezası verildi.

Ceyhun Yılmaz'ın o sözüne 5 ay 25 gün hapis

CNN Türk ekranlarında Mesut Yar'ın sunduğu "Burada laf çok" programına konuk olan Ceyhun Yılmaz'ın Müjde Uzman hakkında kısık sesle söylediği hakarete 5 ay 25 gün hapis cezası verildi. Ceyhun Yılmaz'ın daha önce bir sabıkası olmaması gerekçesiyle cezası ertelendi.

Mesut Yar'ın Müjde Uzman'a "kendini ait hissettiğin asıl meslek nedir?" sorusuna Müjde Uzman cevap vereceği sırada Ceyhun Yılmaz'ın kısık sesle hakaret içeren sözünden dolayı dava açılmıştı. O dava bugün sonuçlandı.

Mahkemenin kararını Müjde Uzman'ın avukatı Feyza Altun twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Müjde Uzman ise avukatı Feyza Altun'un twitini retweetle paylaştığı görüldü.

Avukat Feyza Altun şu ifadelere yer verdi:

Müvekkilim @mujdeuzman ‘ın Ceyhun Yılmaz’ın hakaretine maruz kalması sebebiyle görülen ceza davasında Ceyhun Yılmaz’a 6 ay hapis cezası verilmiştir.Alenen işlendiği için 7 aya çıkarılmış ama olumlu izlenim nedeniyle 5 ay 25 güne indirilip ertelenmiştir.


İşte o anlar:
 

Etiketler; #feyza altun #müjde uzman #ceyhun yılmaz #Mesut Yar #burada laf çok
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