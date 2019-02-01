Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayın yapan a Spor'da kuruluşundan beri görev yapan Ceyla Büyükuzun sürpriz bir kararla ayrıldı.

Turkuvaz Medya Grubu'na bağlı a Spor'da 6 yıldır çalışan ekran yüzü Ceyla Büyükuzun ayrılık kararı aldı.



Ayrılığını sosyal medya hesabından duyuran Büyükuzun bu ayrılığın kendi isteğiyle olduğunu belirtti.



İşte, Ceyla Büyükuzun'un veda mesajı:

"Hayatınız daha iyi olacaksa, risk almak zorundasınız. Risk almadan büyümenin hiç bir yolu yoktur" der David Viscott...

Bugün itibariyle kendi isteğimle A Spor'daki görevimden ayrılmış bulunuyorum.

2013'te kapısından girdigim Turkuvaz Medya Grubu'nda/birbirinden özel insanlarla,müthiş işler yapma şansı buldum.

Benim için en kıymetlisi ise; A Spor'un kuruluşunda yer almaktı.Her dakikası hayatımın en önemli deneyimiydi.

Bu süreçte, benden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Genel Yayın Yönetmenim Abdülhalik Çimen'e,bir müdürden çok daha fazlası olan ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Serkan Korkmaz ve Ender Bilginle, ikinci ailem olan Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkürü borç biliyorum.

Hayatıma giren tüm dostlarıma,mesai arkadaşlarıma,yayında,yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Yine, yeniden görüşeceğiz.

Sevgiler Ceyla Büyükuzun"



Ceyla Büyükuzun kimdir?

1989 yılı İstanbul doğumlu olan Ceyla Büyükuzun meslek hayatına Sky Türk'te adım attı. Kısa zamanda kendisini sunuculuk konusunda geliştiren Büyükuzun Sky Türk'ün ardından BJK TV'ye geçti ve burada da bir süre sunuculuk yapı.

BJK TV'de dikkat çeken sunucu burada da bir süre görev aldıktan sonra TRT'ye transfer oldu. TRT Spor'da görev aldığı sürenin ardından A Haber kanalına geçti. Büyükuzun son olarak 2013 yılından beri A Spor ekranlarındaydı.