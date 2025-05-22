Çift Kişilik Oda ilk bölüm izle: Çift Kişilik Oda canlı izle

Sıradan hayatına veda ederek Lutesya Oteli'nin görkemli ve entrikalarla dolu dünyasına adım atan Nilüfer'in hayalleri, otelin gizemli varisi Kaan Tunca'nın beklenmedik gelişiyle altüst olur.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Çift Kişilik Oda ilk bölüm izle: Çift Kişilik Oda canlı izle
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Değerli bir mücevherin çalındığı büyük lansman gecesi, Nilüfer'i tüm şüphelerin odağında bırakır. Kaan'ın üvey ablası Sevil'le arasındaki güç savaşları, Kaan ile Nilüfer'i kaderlerini birleştirecek ortak bir maceraya sürükler.

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