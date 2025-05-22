Çift Kişilik Oda ilk bölüm izle: Çift Kişilik Oda canlı izle
Sıradan hayatına veda ederek Lutesya Oteli'nin görkemli ve entrikalarla dolu dünyasına adım atan Nilüfer'in hayalleri, otelin gizemli varisi Kaan Tunca'nın beklenmedik gelişiyle altüst olur.
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Değerli bir mücevherin çalındığı büyük lansman gecesi, Nilüfer'i tüm şüphelerin odağında bırakır. Kaan'ın üvey ablası Sevil'le arasındaki güç savaşları, Kaan ile Nilüfer'i kaderlerini birleştirecek ortak bir maceraya sürükler.
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