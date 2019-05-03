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Cihangir Ceyhan Çukur'da oynayacak! Cihangir Ceyhan (Azer Kurtuluş) kimdir?

Sıfır Bir - "Bir Zamanlar Adana'da" dizisinde Cio karakteriyle dikkat çeken Cihangir Ceyhan Çukur dizisinde izleyici karşısına çıkacak. Show TV ekrana gelen Çukur'a yeni bir isim daha katıldı. Uzun süredir Çukur'da oynayacağı konuşulan Cihangir Ceyhan'ın rolü kesinleşti. Çukur'un resmi hesaplarından yapılan paylaşıma göre Cihangir Ceyhan Çukur'da Azer Kurtuluş karakterini canlandıracak. Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan Çukur'da mı oynayacak?

Cihangir Ceyhan Çukur'da oynayacak! Cihangir Ceyhan (Azer Kurtuluş) kimdir?

Çukur'un haftaya pazartesi yayınlanacak bölümünde izleyicilerini yeni sürpriz bekliyor. Aylardır Çukur'a katılacağını konuşulan Cihangir Ceyhan'ın rolü kesinleşti.

Çukur'un resmi hesaplarından paylaşılan duyuruya göre Cihangir Ceyhan, Çukur'a Azer Kurtuluş rolüne hayat verecek.

Çukur'un paylaşımında "Cihangir Ceyhan canlandırdığı "Azer Kurtuluş" karakteriyle Çukur ailesine katıldı." denildi.


Cihangir Ceyhan kimdir?
Sıfır Bir - "Bir Zamanlar Adana'da" dizisinde Cio karakteriyle dikkat çeken Cihangir Ceyhan Çukur dizisinde izleyici karşısına çıkacak. 

Sıfır Bir dizisinde kendisini oynayan ve CİO lakabıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cihangir Ceyhan, Çukur dizisinde Azer Kurtuluş rolüyle yer alacak. Koçovalı ailesinin düşmanı olarak diziye katılan Azer Kurtuluş'u canlandıracak Cihangir Ceyhan son olarak 21 günlük askerlik hizmetini yerine getirerek İstanbul'a döndü.



ulusal.com.tr

Etiketler; #show tv #çukur
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