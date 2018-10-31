Çin Sinema Haftası İzmir’de başladı. İlk Konfüçyüs filminin gösterimi yapıldı. Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yapan Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Liu Zengxian , “Çin-Türkiye dostluğunun daha verimli meyveler vereceğini” söyledi.

İzmir’de Çin rüzgârı esiyor. Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosluğu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Hazarfen Film Galeri’nin birlikte düzenlediği Çin Sinema Haftası başladı.



Kültürler arası yakınlaşmayı sağlamanın hedeflendiği etkinlikte Çin sinemasından beş filmi biraraya getirildi. İlk film Romantik komedi, Pekin Operası ve Çin kültürünün önemli isimlerinden Konfüçyüs oldu.



Çin Sinema Haftası açılış törenine İzmir Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öneği de katıldı.



Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolusu Liu Zengxian, etkinliğin hedefini Ulusal Kanal’a anlattı.



SESLENDİRME: Kültürel ve sanatsal etkinliklerle Çin ile Türkiye arasındaki ilişkiyi pekiştirmek istiyoruz. Çin sinemasından örnekleri göstermekten büyük mutluluk duyuyorum. Hedefimiz, Çin kültürünün tanıması için iyi bir platform sağlamak. Çin ve Türkiye tarihi İpek Yolu’nun iki önemli ülkesidir. Bu nedenle bu arada “Kuşak ve Yol” fotoğraf sergisi düzenledik. Çin-Türkiye dostluğunun daha verimli meyveler vereceğini ümit ediyoruz.



30 Ekim’de başlayan Çin Sinema Haftası kapsamındaki filmler 2 Kasım’a kadar, İzmir Mimarlık Merkezinde izlenebilecek.





HABER-KAMERA: AKIN KARA