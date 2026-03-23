Çirkin dizisi hangi gün? Tarih belli oldu

Çirkin dizisi hangi gün yayınlanacak, 1. bölüm ne zaman ekrana gelecek? Çirkin dizisi hangi kanalda olacak, oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor?

Star TV’nin yeni dizisi Çirkin’in yayın günü netleşti. Ekranların dikkat çeken yapımlarından biri olması beklenen dizi, hafta sonu izleyiciyle buluşacak.

ÇİRKİN DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Çirkin dizisinin ilk bölümü 29 Mart Pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında yayınlanacak. Dizi, aynı gün yayınlanan Doktor Başka Hayat ve Teşkilat ile doğrudan reyting rekabetine girecek.

ÇİRKİN 1. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın yer aldığı Çirkin dizisi, ilk bölümüyle 29 Mart 2026 Pazar günü saat 20.00’de izleyici karşısına çıkacak.

ÇİRKİN DİZİSİ KONUSU

Dizinin hikayesi Kadir ve Meryem’in ilişkisi etrafında şekilleniyor. Kadir’in, “Çirkin” lakabıyla anılan Meryem’e yaptığı evlenme teklifiyle başlayan süreç, Karataş ailesinde büyük bir krizi tetikliyor. Ökkeş Karataş’ın yeniden evlenme kararı ise dengeleri tamamen değiştiriyor. Aşk, aile ve geçmişle yüzleşmenin iç içe geçtiği hikaye, duygusal yönüyle dikkat çekiyor.

ÇİRKİN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Çağlar Ertuğrul (Kadir), Derya Pınar Ak (Meryem Tunalı), Çetin Tekindor (Ökkeş), Nur Sürer (Cennet), Gözde Kansu (Hande), Olgun Toker (Ferhat), Başak Gümülcinelioğlu Çıtanak (Lale), Baran Bölükbaşı, Sema Gültekin (Nehir), Zeynep Eylül Ersöz, Berkay Şahinoğlu (İsmail), Cahit Gök, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Ferhat Akgün, Öykü Su Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin ve Mina Şirin Korkmaz.

Uğur Mumcu'nun ağabeyi Ceyhan Mumcu anlattı: İran karşıtı atmosfer oluşturulmak istendiUğur Mumcu'nun ağabeyi Ceyhan Mumcu anlattı: İran karşıtı atmosfer oluşturulmak istendiGündem
Meteorolojiden yeni uyarı: Yarın bu 51 şehre sağanak yağmur geliyorMeteorolojiden yeni uyarı: Yarın bu 51 şehre sağanak yağmur geliyorYurt
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandıYarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandıYurt
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
'İran karşıtı atmosfer oluşturulmak istendi'
"Bölgedeki ABD-İsrail üsleri hedef alındı"
"ABD ile herhangi bir görüşme yapılmadı"
Bedelli askerlik ücreti ve vergiler artıyor
Tüketici Güven Endeksi Mart ayında geriledi
1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İran, Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatabilir
Katar'da düşen helikopter kazasında 3 şehit
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü!
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 400 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 400 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
Dünyanın en kalabalık 20 ordusu açıklandı! Dünyanın en kalabalık 20 ordusu açıklandı!
İslam Memiş tarih verdi: O ay altın yükselecek İslam Memiş tarih verdi: O ay altın yükselecek
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum