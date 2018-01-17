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CKD, TV programlarını RTÜK ile görüştü

Cumhuriyet Kadınları Derneği, toplumu olumsuz etkileyecek televizyon programlarına ilişkin hazırladığı raporu RTÜK’e sundu. CKD Eğitim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Dilek Gözütok, RTÜK yetkililerinin rapordan dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti. Gözütok aynı hassasiyeti Milli Eğitim ve Aile Bakanlığı'ndan da beklediklerini söyledi

Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD), toplumu olumsuz etkileyecek televizyon programları raporunu RTÜK ile masaya yatırdı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndaki (RTÜK) toplantının ayrıntılarını CKD Eğitim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Dilek Gözütok, Ulusal Kanal'a anlattı.

Gözütok, görüşmede ilk kez bir demokratik kitle örgütünün böylesine geniş bir rapor hazırladığını öğrendiklerini belirtti.

RTÜK'ün gösterdiği hassasiyeti Milli Eğitim ve Aile Bakanlığından da beklediklerini söyleyen Gözütok, diğer kitle örgütlerine de çağrı yaptı.

CKD, televizyon programlarına ilişkin hazırladığı raporda RTÜK'ün etik ilkelerine aykırı olan ve toplum yapısını bozacak yayınlar yapıldığını tespit etmişti.

HABER: GÜRKAN DEMİR
KAMERA: TANSEV KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #CKD #tv #rtük
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