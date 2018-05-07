Demirören Grubu'nun satın aldığı Doğan Medya Grubu'nda işten çıkarmalar devam ediyor.

Doğan Grubu'nun Demirören'e satışının ardından CNN Türk'teki değişim devam ediyor.



CNN Türk Genel Müdürlüğü'ne Bora Bayraktar'ın getirilmesinin ardından bir değişiklik de kanalın Ankara Temsilciği'nde yaşandı. Medya Radar'da yer alan habere göre, CNN Türk Ankara Temsilcisi Hakan Çelik görevden alındı.



Hakan Çelik'in Posta gazetesindeki yazılarına ve CNN Türk'teki programına devam edeceği öğrenilirken; Çelik, Ankara Temsilcisiliği görevini Dicle Canova'ya devredecek.



Ayrıca kanalda görevden almaların ve yeni görevlendirmelerin sürmesi bekleniyor.



Hakan Çelik'ten ilk açıklama

Sosyal medyadan açıklama yapan Çelik, "CNN Türk'teki yayınlara yoğunlaşmak ve yeni projelerde görev almak üzere Doğan TV (CNN Türk-Kanal D) Ankara Temsilciliği'ni arkadaşlarıma devrediyorum. Demirören Grubu'ndaki çalışmalarıma Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi ve CNN Türk'te programcı/yayıncı olarak devam edeceğim." dedi.





ulusal.com.tr

