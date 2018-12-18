CNN Türk'ün tanınmış ekran yüzlerinden Emre Tilev, kanalla yollarını ayırdı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tilev, "KOVULDUM" dedi.

CNN Türk, Emre Tilev'le yollarını ayırdı. Emre Tilev, kanaldan ayrıldığını sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazı ile duyurdu. "Çok çalıştım çok çabaladım" diyen deneyimli sunucu işini her şeyin önüne koyduğunu belirtti.



Tilev, yayınladığı mesajda "KOVULDUM" ifadelerini de kullandı.





Emre Tilev'in mesajı şöyle:



13 YIL… 30 Yıllık meslek yaşamımda önemli bir dönem. Çok şey paylaştığım can dostlar. Rüzgarın ıslığına kulak veren, güneşin doğuşuna ortak olan ve gecenin karanlığını birlikte yaşayan can dostlar. Sabahı bilmeyen, geceyi görmeyen çalışan bir ekip. Ben o ekibin minicik bir parçası olmaya çalıştım. Çok çalıştım ki bu konuda hiç mütevazı olmayacağım. Çok çabaladım. Çalışma manyaklığım ile bazen kalplerin sınırlarını zorladım. İşimi her şeyin önüne koydum. Yaşamımı bile ikinci plana attım. İş için dostlarımı yordum. Ve bu gün…



KOVULDUM.



Lakin can dostlar beni ne güzel uğurladınız. Sardınız. Sarmaladınız. Aradınız. Gözyaşlarınız benim için aktı. Benim ki de sizin için. Hakkınızı helal edin… Bugün şunu çok iyi anlıyorum; Allah (c.c) beni sizin gibi güzel dostlar ile tanışmak adına bu adres ile buluşturdu ve bu gün sizin değerinizi daha iyi anlamam adına veda etmeme fırsat veriyor. Umarım bir gün bir yerlerde buluşuruz…



HEPİNİZE MİNNETDARIM. YAŞAMIMA İYİ Kİ GİRDİNİZ.



TEŞEKKÜR EDERİM.