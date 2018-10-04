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CNN Türk'te bir ayrılık daha

8 yıldır kanalda görev yapan isimle yollar ayrıldı.

CNN Türk'te bir ayrılık daha

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Medya Grubu'na satılmasının ardından gruba bağlı yayın yapan gazete ve televizyon kanallarında yaşanan ayrılıklara bugün bir isim daha eklendi.

CNN Türk'ün deneyimli muhabiri Cansu Karadan istifa etti.

CNN Türk haber merkezinde 8 yıldır muhabirlik görevini yürüten Cansu Karadan, daha çok politika ve eğitim haberleri yapıyordu.

Cansu Karadan kimdir?
Cansu Karadan 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamladı. Mesleğe üniversitedeyken staj yaptığı CNN TÜRK'te başladı. Tarafsız Bölge, Ne Oluyor programlarında çalıştıktan sonra haber merkezine muhabir olarak geçti. Karadan, İngilizce biliyor. MedyaTava

Etiketler; #cnn türk
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