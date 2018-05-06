Doğan Medya Grubu'nun Demirören Yayın Grubu'na satılmasıyla, Kanal D'nin ardından CNN Türk'te bir görev değişimi daha yaşandı.

CNN Türk, 2015'ten bu yana genel müdürlük görevini yürüten Erdoğan Aktaş'la geçtiğimiz gün yollar ayrılmış, bu göreve Bora Bayraktar getirilmişti. CNN Türk'te 2011 yılından beri görev yapan Haber Koordinatörü Ali Güven'le de yollar ayrıldı.



Medya Tava'da yer alan habere göre, Haber Koordinatörlüğü görevine 33 yıldır dünyanın birçok bölgesinde savaş ve olayları takip eden deneyimli gazeteci İrfan Sapmaz getirildi. Sapmaz, 2017'nin Eylül ayında Doğan Haber Ajansı bünyesine katılmıştı.



İrfan Sapmaz kimdir?

Pakistan Peşaver Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde İngilizce eğitim gören Sapmaz, daha sonra Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş ve master yapmıştır. 1982 yılında televizyon muhabirliğine Sabah gazetesinde başlamıştır. Daha sonra Günaydın, Hürriyet, CNN Türk, DHA (Doğan Haber Ajansı-Kafkaslar ve Orta Asya Temsilcisi), Azerbaycan günlük Avrasiya gazetesi sahibi Genel Yayın Yönetmenliğini yapmış, ardından bu gazetenin genel müdürü olmuştur.

Azerbaycan Türk Ajansı (ATA)'nın kurucusu, sahibi ve genel müdürü olan Sapmaz ayrıca Fransa Sipa Pres, Fransa Gamma Fotoğraf Ajansı, BBC, Star Gazetesi (Köşe Yazarı), TRT, TGRT Haber, Anadolu Ajansı'nda da çalışmıştır.

Sapmaz, Türkiye'nin Kafkaslar,Orta Doğu, Orta Asya ve Güneydoğu Asya'da görev yapmış savaş muhabiridir. Son olarak TGRT televizyon kanalında yayınlanan Gazeteci isimli programı hazırlamıştır. Ayrıca aynı televizyon kanalında "Analiz" isimli köşede günlük analizler ve yorumlar yapmıştır. Aynı zamanda TGRT Haber spikeri olarak gelişen olayları aktarmıştır. Sapmaz daha sonra Kanal 6 isimli haber kanalının Genel Müdürlüğü'nü yapmak için TGRT Haber kanalından ayrılmıştır. Sarı basın kartı sahibi İrfan Sapmaz evli 2 kız çocuğu babasıdır.