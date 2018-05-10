Gazeteci İsmail Saymaz'ın CNN Türk'te yayınlanan 'Gece Görüşü' programı ve Hürriyet Web TV'de yyınlanan 'Bunu Ben de Söylerim' videolarına son verildi

Doğan Medya Grubu’nun Demirören Grubu’na geçmesinin ardından, tasfiyeler devam ediyor…



CNN Türk’te yayınlanan Gece Görüşü programının yorumcuları İsmail Saymaz ve Nevzat Çiçek’in işine son verildi. Hürriyet gazetesinde özel haberlerini yapmaya devam edecek olan Saymaz’ın Hürriyet Web’de yayımlanan ve gündemi değerlendirdiği “Bunu Ben De Söylerim” videolarına da son verildi.



Bu kararların, gazeteci İsmail Saymaz’ın muhalif duruşu nedeniyle alındığı öğrenildi.



KIYIM DEVAM EDİYOR

Doğan Medya Grubu’nun Demirören’e satılmasının ardından CNN Türk ve Kanal D’de bir çok gazetecinin işine son verilmişti. Geçtiğimiz günlerde CNN Türk Ankara Temsilcisi Hakan Çelik görevden alınmıştı.

(Sözcü)