CNN Türk bir isimle daha yollarını ayırdı. CNN Türk editörü Yiğit Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ayrıldığını duyurdu.

3,5 yol boyunca CNN Türk'te çalışan Yiğit Gürel sosyal medya hesabı instagramdan yaptığı açıklamayla CNN Türk'ten ayrıldığını duyurdu.



Paylaşımında başka yerlerde devam etme kararı aldığını belirten Gürel, "her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



CNN Türk'ten daha önce ayrılan Ahu Özyurt'un ise Yiğit Gürel'in 'veda' fotoğrafını "Canım Yiğitcim senle çalışmak hep çok keyifliydi" şeklinde yorumladığı görüldü.



İşte Yiğit Gürel'in o paylaşımı:



Bu veda sadece Bağcılar’aydı. 3,5 yıl boyunca bana çok şey katan ve harika vakit geçirmemi sağlayan çalışma arkadaşlarıma değildi. Ben yoluma başka yerlerde devam etmeye karar versem de yolu CNN TÜRK’ten geçenler arasında olmaktan gurur duyuyorum. Her şey için teşekkür ederim







Ali Arat

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