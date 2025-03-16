Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 196.Bölüm canlı ve reklamsız izle

BKM Mutfak ekibinin sahnelediği eğlenceli skeçler, bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Fragmanda, günlük hayatın içinden mizahi olaylara yer verilen bölümlerden kesitler sunulurken, izleyiciler bol kahkahalı bir akşam geçirmeye hazırlanıyor.

Skeçlerde hangi konular ele alınacak? Hangi sürpriz isimler sahnede olacak? Hepsi ve daha fazlası bu akşam yeni bölümde!

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https://www.kanald.com.tr/canli-yayin