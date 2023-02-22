Çöp Adam 11. bölüm full izle
Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun üstlendiği Çöp Adam dizisi bu akşam ekranlara geliyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve Melek Gençoğlu ile Su Ersöz tarafından senaryoya çevrilen dizide Elçin Sangu Peri, Engin Altan Tamer karakterini canlandırıyor.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve Melek Gençoğlu ile Su Ersöz tarafından senaryoya çevrilen Çöp Adam dizisi; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikâyesini konu alıyor. Elçin Sangu tarafından canlandırılacak Peri karakteri bir banka müdürü. Engin Altan Düzyatan ise bir anda zengin olan Tamer Yılmaz isimli bir yazılımcıyı oynuyor.
ÇÖP ADAM KONUSU
Beklenmedik bir şekilde büyük bir servete konan yazılımcı Tamer'in, bankacı Peri'yi kaçırarak mahzene kapatmasıyla başlayan hikaye büyük bir aşkla son bulacak. Peri'yi kapattığı yerde ona bir dünya yaratan Tamer'in saplantısı, zaman içerisinde duygusal bir bağa dönüşecek.
YENİ BÖLÜM KONUSU
Peri’nin ani ayrılık kararıyla sarsılan Tamer, durumu kabul etmek istemez. Aşkları yeni bir sınavdan geçerken ikisi de ayrı ayrı acı çekmektedirler. Tamer Peri’yi geri döndürmek için çaba sarf ederken, Peri’nin Tamer’in aşkını ispat etmesine ihtiyacı vardır.
Ahu’nun Peri’ye yaptığı teklifi öğrenen Tamer, durumu Berrin’le paylaşır. Ablasının gerçek yüzünü yavaş yavaş görmeye başlayan Berrin ipleri koparma noktasına getirir. Selim’in de sabrını taşıran Ahu bir anda yalnızlığıyla baş başa kalır.
Tamer Peri kendisinden vazgeçtiğini düşünürken, Peri bir sürprizle ona geri dönmeyi planlamaktadır. Ancak evliliğini kurtarmak için kolları sıvayan Berrin’in başlattığı savaştan geri çekilmeye hiç niyeti yoktur. İki kadının mücadelesi Tamer’e her zamankinden daha zor günler yaşatacaktır.