Çöp Adam 12. bölüm fragmanı

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan 'Çöp Adam'; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu 'Çöp Adam' dizisi 30 Kasım Çarşamba günü Star TV'de başladı.