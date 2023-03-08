Çöp Adam 13. bölüm canlı izle
Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun üstlendiği Çöp Adam dizisi bu akşam ekranlara geliyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve Melek Gençoğlu ile Su Ersöz tarafından senaryoya çevrilen dizide Elçin Sangu Peri, Engin Altan Tamer karakterini canlandırıyor.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve Melek Gençoğlu ile Su Ersöz tarafından senaryoya çevrilen STAR TV'de yayınlanan Çöp Adam dizisi; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikâyesini konu alıyor.
Elçin Sangu tarafından canlandırılacak Peri karakteri bir banka müdürü. Engin Altan Düzyatan ise bir anda zengin olan Tamer Yılmaz isimli bir yazılımcıyı oynuyor.
ÇÖP ADAM KONUSU
Beklenmedik bir şekilde büyük bir servete konan yazılımcı Tamer'in, bankacı Peri'yi kaçırarak mahzene kapatmasıyla başlayan hikaye büyük bir aşkla son bulacak. Peri'yi kapattığı yerde ona bir dünya yaratan Tamer'in saplantısı, zaman içerisinde duygusal bir bağa dönüşecek.
ÇÖP ADAM 13. BÖLÜM ÖZETİ
Psikiyatristle görüşmesi sırasında yüzleştikleriyle alt üst olan Tamer, hayatıyla ilgili zor bir tercih yapar. Peri ise Dilber’in ziyareti sonrası istediği kanıtı elde etmenin sevincini yaşar ancak işler beklediği gibi gitmez. Tamer’in söyledikleriyle yıkılan Peri, iyice dibe sürüklenir.
Berrin, kocasını yeniden kazanmanın mutluluğu içindedir aynı zamanda Peri’yle yaşadığı yüzleşme, vicdanını rahatsız eder. Ahu, Cenk’le gizli gizli buluşmaya başlar. Herkesten sakladığı bu buluşmalardan birine beklenmedik biri tanık olur.
Meryem, Dilber ve Yavuz’un yakınlığından şüphelenir. Meryem’in içini kemiren kuşku ve kıskançlık, Yavuz’la ipleri koparma noktasına getirir. Peri’nin hayatlarından çıkması, yalıdaki herkesi rahatlatmıştır. Tam her şey rayına oturdu derken yaşanan bir gelişme, yalıyı temelinden sarsacaktır.