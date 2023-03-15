Çöp Adam 15. bölüm fragmanı
Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun üstlendiği Çöp Adam dizisi bu akşam ekranlara geliyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve Melek Gençoğlu ile Su Ersöz tarafından senaryoya çevrilen dizide Elçin Sangu Peri, Engin Altan Tamer karakterini canlandırıyor.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve Melek Gençoğlu ile Su Ersöz tarafından senaryoya çevrilen STAR TV'de yayınlanan Çöp Adam dizisi; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikâyesini konu alıyor.
Elçin Sangu tarafından canlandırılacak Peri karakteri bir banka müdürü. Engin Altan Düzyatan ise bir anda zengin olan Tamer Yılmaz isimli bir yazılımcıyı oynuyor.
ÇÖP ADAM KONUSU
Beklenmedik bir şekilde büyük bir servete konan yazılımcı Tamer'in, bankacı Peri'yi kaçırarak mahzene kapatmasıyla başlayan hikaye büyük bir aşkla son bulacak. Peri'yi kapattığı yerde ona bir dünya yaratan Tamer'in saplantısı, zaman içerisinde duygusal bir bağa dönüşecek.
ÇÖP ADAM 14. BÖLÜM ÖZETİ
Tamer ve Peri yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Berrin, Meryem ve Damla yalıdan ayrılıp otele yerleşirler.
Artık Tamer ve Peri’nin arasında tek bir engel kalmıştır. Berrin, artık Tamer’i kaybettiğini kabullenmiş, kendi kabuğuna çekilmişken Peri’nin bir hamlesi onu adeta çıldırtır ve Tamer’i hayatta en korktuğu şeyle tehdit eder.
Annesinin üzüntüsünü gören Damla ise yaşından beklenmeyecek bir plan yapar.
Tamer ve Peri, sonunda tüm sorunları çözmüş, hayatlarının en mutlu gününe hazırlanırlarken, beklenmedik bir misafir her şeyi altüst edecektir.