Çöp Adam 16. bölüm fragmanı
Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun üstlendiği Çöp Adam dizisi bu akşam ekranlara geliyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve Melek Gençoğlu ile Su Ersöz tarafından senaryoya çevrilen dizide Elçin Sangu Peri, Engin Altan Tamer karakterini canlandırıyor.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve Melek Gençoğlu ile Su Ersöz tarafından senaryoya çevrilen STAR TV'de yayınlanan Çöp Adam dizisi; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikâyesini konu alıyor.
Elçin Sangu tarafından canlandırılacak Peri karakteri bir banka müdürü. Engin Altan Düzyatan ise bir anda zengin olan Tamer Yılmaz isimli bir yazılımcıyı oynuyor.
ÇÖP ADAM KONUSU
Beklenmedik bir şekilde büyük bir servete konan yazılımcı Tamer'in, bankacı Peri'yi kaçırarak mahzene kapatmasıyla başlayan hikaye büyük bir aşkla son bulacak. Peri'yi kapattığı yerde ona bir dünya yaratan Tamer'in saplantısı, zaman içerisinde duygusal bir bağa dönüşecek.
ÇÖP ADAM 15. BÖLÜM ÖZETİ
İpek’in gelişinin ardından yaşananlar Peri ve Tamer’in arasında gerilim yaratır. Yalıya döndüklerinde ise onları başka bir kötü sürpriz beklemektedir. Tamer’in de ona karşı olduğunu hisseden Peri ani bir patlamayla fevri bir adım atar. Onun için acı verici bir ana tanık olan Berrin, onu teselli edebilecek tek kişiye gider.
Dilber, Yavuz ve Meryem’in arasını düzeltmek için bir plan yapar. Bülent ise Dilber’den kurtulmak için bambaşka bir plan hazırlığındadır. Ertesi sabah, Selim otelde gördükleri karşısında şok yaşarken Peri, kahvaltı sofrasında hiç beklemediği biriyle karşılaşır. Evdeki gerilim tırmanırken, yalıdakiler asıl tehlikenin kapıda olduğundan habersizlerdir.