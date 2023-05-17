Çöp Adam 22. bölüm fragmanı

Berrin, Seko’yu kalmaya ikna etse de bu ilişki konusunda sadece Tamer’e karşı değil, en sevdiklerine karşı da savaş vermek zorunda kalacağı için gergindir. Peri ve Tamer, sonunda Ercü’nün amcasıyla tanışmaya giderler ancak hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaşırlar. Yavuz, Meryem ve Dilber, restoranda çalışmaya başlamanın heyecanındadır. Özellikle Dilber, mutfak konusundaki yeteneklerini öne çıkarmaya kararlıdır. Bu sırada Tamer, Meryem’i çok mutlu edecek bir davette bulunur.