Çöp Adam 22. bölüm
Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerde yer aldığı dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Çöp Adam son bölüm izle, Star Tv Çöp Adam yeni bölüm izle, 24 Mayıs Çarşamba Çöp Adam 22. bölüm full izle sorgulamaları yapıyor. Tüm merak edilenler haberimizde....
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 22. bölümünde neler yaşanacağı diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 22. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.
ÇÖP ADAM KONUSU NEDİR?
Beklenmedik bir şekilde büyük bir servete konan yazılımcı Tamer'in, bankacı Peri'yi kaçırarak mahzene kapatmasıyla başlayan hikaye büyük bir aşkla son bulacak. Peri'yi kapattığı yerde ona bir dünya yaratan Tamer'in saplantısı, zaman içerisinde duygusal bir bağa dönüşecek.
ÇÖP ADAM 22. BÖLÜM ÖZETİ
Peri, Tamer’in, Bülent ve İpek’i hapsettiğini öğrenmenin şokunu henüz atlatamamışken başka bir krizi yönetmek zorunda kalır. Damla’dan aldığı haberle çileden çıkan Tamer, Peri’nin tüm çabasına karşın bildiğini okumaya kararlıdır. Peri, Tamer’in bu haliyle baş edemeyeceğini anlayınca, çareyi bir başkasından yardım istemekte bulur. Bu sırada Aysel, Bülent’in başına bir şey geldiğinden emindir. Kimden yardım istese geri teper.